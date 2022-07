Die EU-Kommission will die EU-Umweltregeln für Landwirte lockern. Sie will damit die Lebensmittelproduktion ankurbeln und so auf die gestiegenen Weltmarktpreise reagieren. Die Behörde schlug vor, für ein Jahr Ausnahmen für sogenannte Fruchtfolgeregeln und Stilllegungen von Ackerflächen zu gewähren. Mit der Reform der EU-Agrarpolitik, die ab 2023 greifen soll, wurden Umweltstandards für die Landwirtschaft ausgebaut. Landwirte dürfen dann nicht die gleichen Ackerpflanzen hintereinander anbauen. So sollen die Böden geschont werden. Zudem sollten eigentlich vier Prozent der Ackerfläche nicht mehr bewirtschaftet werden, um dort etwa mit Brachflächen, Blühstreifen oder Hecken dem Artensterben etwas entgegenzusetzen. Nach Berechnungen des Bundesagrarministeriums würde der Anbau von Weizen auf Weizen in Deutschland voraussichtlich 3,4 Millionen Tonnen mehr einbringen.