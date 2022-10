Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Wieder Luftalarm in Kiew

Nach den umfangreichen Bombardements durch Russland am Montag ertönen in der Ukraine auch am Dienstag Luftalarm-Sirenen. US-Präsident Biden hat der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt, darunter "fortschrittliche Luftabwehrsysteme". Die Ukraine-Kontaktgruppe der NATO kommt am Mittwoch zusammen. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine und die Folgen im Newsblog.