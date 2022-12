Deutschland hat der Ukraine weitere Hilfe zugesagt. Zum Auftakt einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris sprach Außenministerin Annalena Baerbock von 50 Millionen Euro. Zugleich betonte sie, Geld allein schütze nicht vor dem Erfrieren und Verdursten. Sachspenden seien deshalb genau so wichtig. Als Beispiele nannte Baerbock Generatoren, Transformatoren und Kabel. Der MInisterin zufolge ist die Bundesregierung aktuell auch mit der Deutschen Bahn im Gespräch, um Loks in die Ukraine zu bringen. Dazu sei ein Spurwechsel nötig, aber daran werde gearbeitet.



Auf der Pariser Konferenz soll es vor allem um den Wiederaufbau der wichtigsten Infrastruktur gehen, um der ukrainischen Bevölkerung zu helfen, durch den Winter zu kommen. Die französische Regierung will eine Internet-Plattform einrichten, um die Bedürfnisse der Ukraine und die Hilfszusagen der internationalen Gemeinschaft besser zu koordinieren.