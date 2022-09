Weiter umkämpft ist auch das in der Süd-Ukraine liegende Atomkraftwerk Saporischschja, das unter russischer Kontrolle steht. Für heute kündigte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) einen Bericht über die Lage an.

Russlands Einnahmen aus Exporten fossiler Energie-Träger haben in den ersten sechs Monaten des Ukraine-Kriegs dessen Kosten angeblich deutlich überstiegen. Wie das Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) aus Finnland mitteilte, standen Einnahmen von umgerechnet 158 Milliarden Euro geschätzten Kriegskosten von etwa 100 Milliarden Euro gegenüber.