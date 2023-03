Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will sich in Kiew mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskij treffen. Das geht aus Medienberichten hervor. Kishida habe Indien bereits verlassen und sei auf dem Weg in die Ukraine, berichtet der staatliche japanische Rundfunksender NHK unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.