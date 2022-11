Ein mutmaßlicher ukrainischer Angriff auf Öldepots nahe des russischen Hafens Noworossijsk vergangenen Freitag zeigt nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes die Verwundbarkeit der russischen Schwarzmeerflotte. Das teilt das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. Darin verweist das Ministerium auf russische und ukrainische Medienberichte, nach denen es am 18. November an einem Ölterminal nahe der russischen Marinebasis zu einem Angriff kam.



Die russische Marine hatte mehrere U-Boote nach Noworossijsk verlegt, nachdem die Ukraine im Sommer den russischen Stützpunkt Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim attackiert hatte. Dem britischen Geheimdienst zufolge müssen zwar noch einige Details des Vorfalls in Noworossijk untersucht werden. "Jede Demonstration aber, dass die Ukraine die Fähigkeit besitzt, Noworossijk zu bedrohen, würde eine weitere strategische Herausforderung für die Schwarzmeerflotte darstellen."