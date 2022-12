Russland macht nach Angaben eines diplomatischen Vertreters Ernst mit dem angedrohten Stopp von Öllieferungen nach Europa. "Von diesem Jahr an wird Europa ohne russisches Öl leben", erklärte der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, auf Telegram. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich weniger konkret: Man werde "diesen Preisdeckel nicht akzeptieren", sagte Peskow nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Er fügte hinzu, dass Moskau sich auf eine solche Obergrenze vorbereitet habe, machte dazu aber keine weiteren Angaben.

Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine haben sich nach Ansicht britischer Militärexperten in einen unverhältnismäßig aufwendigen Kampf um die Stadt Bachmut verbissen. Der Vorteil durch eine Eroberung der Stadt in der Region Donezk mit etwa 70 000 Einwohnerin stehe nicht im Verhältnis zu dem Preis, den Moskau dafür zahle, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London am Samstag.