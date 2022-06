Beim G7-Gipfel könnten sich die Teilnehmer nach Angaben aus deutschen Regierungskreisenauf auf das Ziel einer Preisobergrenze für russisches Erdöl einigen. Nach Angaben aus US-Regierungskreisen ist auch ein Embargo gegen russisches Gold geplant, was auch in der EU bereits erwogen wurde.

Die Ukraine will alle von Russland eingenommenen Städte wieder zurückerobern. Das versprach Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten in der Nacht zum Sonntag in einer Videoansprache. Zuvor war die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk gemeldet worden. Die Ukraine sei immer noch in der Lage, sich gegen Russland zu verteidigen, sagte Selenskyj. Er wisse aber nicht, wie groß die Verluste und Anstrengungen noch sein werden, bis sich ein Sieg abzeichne.