Nach Angaben der ukrainischen Armee sind mehrere ukrainische Regionen mit Raketen beschossen worden. Wie der Generalstab und das Nordkommando der ukrainischen Armee mitteilten, wurden dabei auch aus dem Nachbarland Belarus Raketen abgefeuert. Ihr Ziel sei die Region Tschernihiw gewesen. Das Nordkommando schrieb auf Facebook von 20 Raketen, die von belarussischem Territorium aus "auf das Dorf Desna gezielt" worden sind. Opfer habe es keine gegeben. Die Nachrichtenagentur Unian berichtet, auch In den Gebieten Chmelnyzkyj, Lwiw, Mykolajiw und Schytomyr seien Einschläge registriert worden. Die Region Dnipropetrowsk sei zudem mit Artillerie beschossen worden. Allein in der Umgebung von Schytomyr, einer Großstadt westlich von Kiew, schlugen nach Angaben von Bürgermeister Serhij Suchomlin 24 Raketen ein. Dabei sei ein Soldat getötet worden.

Der Gouverneur der Region Lwiw, Maxim Kosizky, hat einen russischen Raketenangriff auf eine Militäranlage in Jaworiw in der West-Ukraine gemeldet. Nach seinen Angaben wurden dabei vier Menschen verletzt. Kosizky sagte in einer Videobotschaft, die russischen Streitkräfte hätten sechs Raketen vom Schwarzen Meer aus abgefeuert. Vier Raketen hätten den Stützpunkt getroffen, zwei seien von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen und zerstört worden.



Bei einem russischen Angriff auf ein Ausbildungslager des ukrainischen Militärs in der Nähe von Jaworiw im März waren nach Behördenangaben 35 Menschen getötet und mindestens 130 verletzt worden.