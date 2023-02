In Belarus soll nach Oppositionsangaben ein russisches Flugzeug bei einem Sabotageakt zerstört worden sein. Nach Angaben von "Partisanen" sei eine russische Maschine auf dem Flugfeld in Machulischchi nahe der Hauptstadt Minsk in die Luft gesprengt worden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Twitter-Eintrag von Franak Wiacorka. Er ist ein enger Berater der im Exil lebenden Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.

Laut Wiacorka wurde der Anschlag von zwei Belarussen mit Drohnen verübt. Sie hätten das Land bereits verlassen und seien in Sicherheit. Um was für eine Art von Flugzeug es sich gehandelt haben soll, teilte Wiacorka nicht mit. Laut oppositionsnahen Medien soll es ein Aufklärungsflugzeug des Typs A-50 gewesen sein. Die Angaben zu dem angeblichen Anschlag ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die russische Armee äußerte sich bislang nicht dazu.

US-Panzer vom Typ Abrams Bildrechte: dpa

US-Präsident Joe Biden hat der Lieferung von US-Kampfpanzern vom Typ Abrams an die Ukraine aufgrund des Drucks aus Deutschland zugestimmt. Das machte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan deutlich. Die Deutschen hätten Biden gesagt, dass sie nicht bereit seien, deutsche Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, solange der US-Präsident nicht zustimme, auch US- Kampfpanzer zu schicken, so Sullivan. Damit widerspricht das Weiße Haus sowohl eigenen Aussagen aus der Vergangenheit als auch solchen der Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Freitag im Weißen Haus erwartet.