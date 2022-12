Nach Ansicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat in seinem Land eine Debatte begonnen, ob Präventivschläge gegen andere Länder in die russische Militärdoktrin aufgenommen werden sollten. Ein solcher Angriff könnte möglich werden, um einen anderen Staat zu entwaffnen, sagte der Kreml-Chef auf dem Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Ob Putin damit auch mögliche Atomwaffeneinsätze meinte, ließ er offen. Von einem Journalisten um eine genauere Erklärung gebeten, sagte Putin: "Die USA haben das Konzept des Präventivschlags." Vielleicht müsse Moskau die US-Ideen "übernehmen, um die eigene Sicherheit zu garantieren". Zugleich fügte der Kreml-Chef hinzu: "Wir denken im Moment nur darüber nach."

Die USA haben kein Problem mit der Lieferung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-Panzer oder deutscher Patriot-Flugabwehrsysteme in die Ukraine. "Unsere Position ist in beiden Fällen dieselbe: Es ist Deutschlands Entscheidung, was Deutschland tut", sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman während ihres Deutschland-Besuchs in Berlin vor Journalisten.



Die Ukraine fordert von der Bundesregierung seit Monaten die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern. Bundeskanzler Olaf Scholz stemmt sich bislang dagegen die Ukraine mit Kampfpanzern westlicher Bauart auszurüsten.