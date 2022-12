Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

12:51 Uhr | Selenskyj besucht Truppen in umkämpfter Stadt Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in die seit Monaten zwischen russischen und ukrainischen Truppen hart umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut gereist. Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow sagte dem Staatssender Freedom, Selenskyj habe "die vordersten Positionen besucht, Kämpfer mit Orden und wertvollen Geschenken ausgezeichnet". Danach habe der Staatschef die Kleinstadt im Donezker Gebiet wieder verlassen. Selenskyj hatte erst am Vortag Bachmut als den "heißesten Punkt" entlang der über 1.300 Kilometer langen Front bezeichnet.

12:06 Uhr | Kiew: Weitere Probleme mit Stromversorgung

Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat nach den russischen Drohnenangriffen vom Montag weiter mit Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, standen am Dienstag Teile des U-Bahn-Systems zeitweise still. Ursache seien starke Spannungsschwankungen. Wegen einer Notabschaltung der Pumpen fiel im gesamten Stadtgebiet zudem die Wasserversorgung aus. Damit verbunden kam es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch zu Ausfällen der Fernwärme.



Am Montag hatte Klitschko gesagt, dass aufgrund der jüngsten russischen Drohnenangriffe der Strombedarf der Dreimillionenstadt nur noch zu 50 Prozent gedeckt werden könne. Zuvor war das Stromdefizit mit etwa 30 Prozent beziffert worden.

08:53 Uhr | Selenskyj: Russland verschwendet Menschenleben

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar fast 99.000 russische Soldaten in der Ukraine gefallen. Diese Zahl nannte er in einer Videoansprache. Nachprüfen lässt sie sich nicht.



Selenskyj betonte zugleich, die Verantwortlichen in Moskau führten Krieg und verschwendeten Menschenleben. "Und das nur, weil eine Gruppe im Kreml Fehler nicht einzugestehen weiß und schreckliche Angst vor der Realität hat." Genaue Angaben zu den Verlusten der russischen und ukrainischen Streitkräfte machen beide Seiten aus Sicherheitsgründen nicht. Westliche Militärs hatten zuletzt die Zahl der getöteten und verwundeten russischen Soldaten auf weit über 100.000 geschätzt. Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak gab vor Kurzem die Zahl der ukrainischen Gefallenen mit 13.000 an.

06:44 Uhr | IWF genehmigt Hilfsprogramm von Geberländern

Der Internationale Währungsfonds hat ein viermonatiges Programm zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Ukraine durch Geberländer genehmigt. IWF-Vize-Direktorin Gita Gopinath teilte mit, es handele sich um eine umfangreiche und vorhersehbare finanzielle Unterstützung. Die Auszahlung solle zu Beginn des neuen Jahres erfolgen. Nach Schätzungen des IWF benötigt die Ukraine im Jahr 2023 zwischen 40 und 57 Milliarden Dollar an externer Finanzierung.

06:25 Uhr | Putin: Sicherheitskräfte sollen "neue Regionen" schützen

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht als eine der wichtigsten Aufgabe der Sicherheitskräfte seines Landes, die Bürger der "neuen Regionen" zu schützen. In einer Videoansprache zum Tag der Sicherheitskräfte sagte er, die Lage in den Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sei schwierig. "Aber die dort lebenden Menschen, alles Bürger Russlands, hoffen auf ihren Schutz." Um die Sicherheit, Rechte und Freiheiten dieser Menschen zu schützen, werde Russland "neue Einheiten mit modernster Technik und Waffen ausrüsten, ebenso wie mit erfahrenem Personal". Russland hat große Teile der Gebiete Donezk, Luhansk sowie Cherson und Saporischschja besetzt.



Putin forderte die Sicherheitskräfte zudem auf, energischer und entschlossener gegen ausländische Geheimdienste in Russland vorzugehen. "Die Aktionen ausländischer Geheimdienste sind unverzüglich zu unterdrücken", sagte der Kremlchef. Verräter, Saboteure und Spione müssten gefasst werden.

00:00 Uhr | Newsblog am Dienstag, 20. Dezember 2022