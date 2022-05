14:28 Uhr | Ex-Präsident Poroschenko offenbar an Ausreise gehindert

Der ukrainische Ex-Präsident Petro Poroschenko (Archivbild) Bildrechte: imago images/ZUMA Wire Dem früheren ukrainischen Präsident Petro Poroschenko ist nach eigenen Angaben die Ausreise für einen Besuch in Litauen verweigert worden. Wie sein Pressedienst mitteilte, wollte Poroschenko in Vilnius unter anderem als Mitglied der ukrainischen Delegation an der Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato teilnehmen.



Die Behörden in Kiew könnten mit ihrer Entscheidung den in Kriegszeiten geltenden "politischen Waffenstillstand" gebrochen haben, der einer der "Pfeiler der nationalen Einheit angesichts der russischen Aggression" sei, hieß es in der Mitteilung des Pressedienstes. Der Milliardär Poroschenko hatte die Ukraine von 2014 bis 2019 regiert, bevor er die Wahl gegen den heutigen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verlor.

13:45 Uhr | Ukraine: Raketen und Haubitzen erhalten

Die Ukraine hat Verteidigungsminister Olexij Resnikow zufolge die ersten Harpoon Antischiffsraketen aus Dänemark und Selbstfahrhaubitzen aus den USA bekommen. Das schreibt Resnikow auf Facebook.

Update 13:19 Uhr | Fluchtkorridor aus Cherson geschlossen

Die russischen Truppen haben die Fluchtroute aus dem südukrainischen Gebiet Cherson in Richtung Norden geschlossen. Grund dafür sei der systematische Beschuss vonseiten ukrainischer Kämpfer dort, erklärte der Vizechef der prorussischen Militärverwaltung, Kirill Stremoussow.



Ausreisen aus dem Gebiet Cherson seien stattdessen über die Halbinsel Krim oder den russisch kontrollierten Teil des Gebiets Saporischschja möglich. Die neue Verwaltung hat zahlreiche Initiativen unternommen, das Gebiet Cherson von der Ukraine abzuschneiden und an Russland anzubinden. So wurde die russische Landeswährung Rubel eingeführt, die Administration hat die Ausgabe russischer Pässe gefordert und den Eintritt des Gebiets in die Russische Föderation

13:11 Uhr | Europol: Sorge über Verbleib von Waffen

Die europäische Polizeibehörde Europol ist besorgt über den Verbleib von Waffen nach Ende des Ukrainekrieges. Direktorin Catherine De Bolle sagte der "Welt am Sonntag", man wolle eine Situation wie vor 30 Jahren im Balkankrieg verhindern. Die Waffen aus diesem Krieg würden noch heute von kriminellen Gruppen genutzt. Europol wolle deshalb eine internationale Arbeitsgruppe einrichten, um Strategien für den Umgang mit der Situation zu entwickeln. Zudem beobachte man die Reiseaktivitäten bekannter Extremisten zwischen EU und Ukraine.

12:06 Uhr | Moskau: Strategisch wichtige Stadt Lyman erobert

Das russische Militär hat die Einnahme der strategisch wichtigen Ortschaft Lyman im Osten der Ukraine bestätigt. "Einheiten der Miliz der Volksrepublik Donezk und der russischen Streitkräfte" hätten Lyman in einer gemeinsamen Aktion "befreit", hieß es in einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau.

10:24 Uhr | Ukraine meldet Rückschlag in wichtiger Stadt Lyman