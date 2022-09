Nach Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums sind seit dem russischen Überfall 26 deutsche Rechtsextremisten in die Ukraine gereist. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" vorliegt. Demnach gibt es bei etwa der Hälfte der Fälle Hinweise, dass die Ausgereisten humanitäre Hilfe leisten wollten. Bei einer einstelligen Zahl der bekannten Ausreisefälle lägen Hinweise zu journalistischen Aktivitäten vor. Nur bei einigen wenigen gebe es Anhaltspunkte für eine angestrebte Beteiligung an Kampfhandlungen.

Der Nachfolger für den ukrainischen Botschafter in Berlin steht fest. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, will die Regierung in Kiew Oleksij Makejew entsenden. Wie die Zeitung "Die Welt" schreibt, spricht der 46-jährige Diplomat fließend Deutsch und soll das Amt am 15. Oktober antreten. Er habe in Kiew internationale Beziehungen studiert und sei auch schon als Diplomat in Berlin tätig gewesen.