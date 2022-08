Wegen des bevorstehenden Lieferstopps für russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 bietet die Ukraine ihre Leitungen als Ersatz an. Das teilte der Betreiber des ukrainischen Netzes am Abend in Kiew mit. Die Kapazitäten seien mehr als ausreichend, um Lieferverpflichtungen von russischem Gas in europäische Länder zu erfüllen. Russland ignoriere allerdings diese alternative Route über die Ukraine und durch Polen.



Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland vorgeworfen, mit seinen Gasleitungen absichtlich Probleme zu schaffen. Gazprom hatte gestern Wartungsarbeiten für die Ostseeleitung Nord Stream 1 angekündigt. Deshalb werde die Belieferung Europas Ende des Monats für drei Tage unterbrochen.