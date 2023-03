09:32 Uhr | Tote bei Drohnenangriffen in Kiew

Bei russischen Drohnenangriffen sind in der Region Kiew nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Die Militärverwaltung teilte mit, sieben Menschen seien verletzt worden. Eine Drohne habe das Wohnheim einer Schule getroffen. Unter den Trümmern würden noch vier Menschen vermutet. Insgesamt habe die Luftabwehr 16 der 21 Drohnen abgeschossen.



Auch auf der russisch besetzten Halbinsel Krim wurde ein Drohnenangriff gemeldet. Der Gouverneur der Region Sewastopol erklärte, die russische Luftabwehr habe drei ukrainische Drohnen zerstört. Die Attacke habe sich gegen die Schwarzmeerflotte in Sewastopol gerichtet. Es gebe aber keine Verletzten oder Schäden an den Schiffen.

04:49 Uhr | Japans Ministerpräsident lädt Selenskyj zum G7-Treffen ein

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingeladen, online am nächsten G7-Gipfeltreffen im Mai in Hiroshima teilzunehmen. Neben Japan gehören auch Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada zur G7-Gruppe.



Kishida versprach der Ukraine bei seinem überraschenden Besuch in dem Land laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zudem 30 Millionen Dollar für die Anschaffung von Militärausrüstung.

01:12 Uhr | Ukraine einigt sich mit Geldgebern auf Kreditprogramm

Die Ukraine und seine internationalen Geldgeber haben die Weichen für ein neues Finanzierungspaket in Milliardenhöhe gestellt. Das vom IWF in Aussicht gestellte Kreditprogramm soll der Ukraine Zugang zu umgerechnet rund 14,5 Milliarden Euro gewähren, wie der Internationale Währungsfonds mitteilte. Die Vereinbarung auf technischer Ebene muss noch vom Exekutivdirektorium genehmigt werden. Die Prüfung erfolge voraussichtlich in den kommenden Wochen, hieß es.



Nach Einschätzung des IWF ist die Wirtschaftstätigkeit in der Ukraine im vergangenen Jahr um 30 Prozent zurückgegangen. Man gehe aber von einer langsamen Erholung aus.

00:37 Uhr | USA schätzen China nicht als unparteiischen Vermittler ein