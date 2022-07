Die ukrainische Regierung stellt an diesem Montag erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vor. Rund 40 potenzielle Geberländer sind bei dem Treffen in Lugano in der Schweiz vertreten, darunter auch Deutschland. Ebenso nehmen viele internationale Organisationen und Finanzinstitutionen an dem Treffen teil. Beraten werden soll, wer welche Aufgabe übernehmen kann. Der Finanzbedarf der Ukraine wird auf hunderte Milliarden Euro geschätzt. In einer "Erklärung von Lugano" sollen die wichtigsten Prinzipien für den Wiederaufbau festgelegt werden.