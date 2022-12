Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

23:44 Uhr | Lawrow: Entweder erfüllt Kiew Moskaus Forderungen oder Armee entscheidet

Moskaus Forderungen zur "Entmilitarisierung" und "Entnazifizierung" der Ukraine liegen nach den Worten von Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Regierung in Kiew vor. "Unsere Vorschläge zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der vom Regime kontrollierten Gebiete, zur Beseitigung der von dort ausgehenden Bedrohungen für die Sicherheit Russlands, einschließlich unserer neuen Gebiete, sind dem Feind sehr wohl bekannt", zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur Lawrow. "Der Punkt ist ganz einfach: Erfüllen Sie sie zu Ihrem eigenen Besten. Andernfalls wird die Frage von der russischen Armee beantwortet werden."

22:48 Uhr | Selenskyj: Situation an der Front ist "schmerzhaft und schwierig"

Die Situation an der Front in der Donbass-Region ist laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "schwierig und schmerzhaft" und erfordert die ganze "Kraft und Konzentration" des Landes. "Zuallererst, die Situation an der Front: Bachmut, Kreminna und andere Gebiete im Donbass, die ein Höchstmaß an Kraft und Konzentration erfordern", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Die Situation dort ist schwierig und schmerzhaft. Die Besatzer setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein - und das sind beträchtliche Ressourcen - um irgendeinen Vorstoß zu machen."

22:35 Uhr | Fast neun Millionen Ukrainer ohne Strom

Die Stromausfälle in der Ukraine halten nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an. "Die Situation seit heute Abend in verschiedenen Regionen der Ukraine ist, dass fast neun Millionen Menschen ohne Strom sind", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Natürlich gibt es weiterhin Engpässe. Es kommt weiterhin zu Ausfällen." Es werde an der Wiederherstellung des Netzes gearbeitet, die Anzahl und Dauer der Stromausfälle nehmen allmählich ab.

21:41 Uhr | Ukraine fürchtet russische Raketen zu Neujahr

Der ukrainische Energieminister Herman Galuschtschenko befürchtet einen russischen Großangriff mit Raketen und Marschflugkörpern in der Neujahrsnacht. Galuschtschenko sagte am Abend im Fernsehen, die Russen hätten sich von Angriffen gegen das Energienetz nicht losgesagt. Da sie sich an bestimmten Daten orientierten, dürfte Neujahr eines dieser Daten sein, an denen versucht werde, das Energienetz zu beschädigen. Aktuell werde das Netz rasch repariert, um den Ukrainern unterbrechungsfreie Neujahrsfeiern zu bescheren.

Trotz der Reparaturarbeiten an dem durch die Angriffe schwer beschädigten Netz sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj noch immer rund neun Millionen Menschen ohne Strom.

20:52 Uhr | Ukrainische Soldatinnen erhalten eigene Uniformen

Die Soldatinnen in der ukrainischen Armee erhalten künftig eigens auf sie zugeschnittene Uniformen. Wie Verteidigungsminister Olexij Resnikow itteilte, wurden die ersten Lieferungen der Uniformen und entsprechender Unterwäsche bereits an mehrere Brigaden zum Testen ausgegeben. Ab Januar sollten auch Stiefel mit erhöhten Absätzen für Soldatinnen eingeführt werden, ebenso wie besondere Schutzwesten. Auch Uniformen für schwangere Soldatinnen sollen ihren Weg in die Einheiten finden.

Resnikow gab die Zahl der Soldatinnen in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte mit 41.000 an. Knapp 19.000 weitere Frauen seien als Zivilangestellte der Armee tätig. Etwa 5.000 Frauen seien direkt an Kampfhandlungen beteiligt.

18:53 Uhr | Weiter Kämpfe um Bachmut

Russische und ukrainische Truppen haben sich auch heute heftige Gefechte um die Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine geliefert. Der Generalstab in Kiew teilte mit, dabei seien erneut Vorstöße russischer Einheiten abgeschlagen worden. Die Stadt Bachmut gilt als sogenannter Eckpfeiler der Front im Osten der Ukraine. Ein Durchbruch an dieser Stelle würde den russischen Truppen ein Vordringen tief ins Hinterland der ukrainischen Linien ermöglichen.

17:43 Uhr | Kasachstan liefert Generatoren

Kasachstan hat der Ukraine Stromgeneratoren übergeben. Das ukrainische Gesundheitsministerium sprach auf seiner Facebook-Seite von einem wunderbaren Weihnachtsgeschenk. Man habe 41 leistungsstarke Generatoren für medizinische Einrichtungen bekommen. Sie sollten in den Regionen eingesetzt werden, in denen die Energieinfrastruktur durch russischen Raketenbeschuss umfangreich zerstört worden sei. Genannt wurden die Gebiete Mykolajiw, Dnipropetrowsk und Charkiw.

16:19 Uhr | Melnyk fordert Kampfjets und Kriegsschiffe für Ukraine

Nach der Zusage von Patriot-Flugabwehrsystemen der USA fordert der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk neben Panzern nun auch westliche Kampfjets und Kriegsschiffe. Melnyk sagte, man sei den USA für die neuen mutigen Schritte sehr dankbar. Klar sei aber, es müssten noch sehr viele Tabus gebrochen werden. Man brauche dringend westliche Panzer, Kampfjets, Kriegsschiffe, Mehrfachraketenwerfer, Munition. Andernfalls werde sich dieser Krieg in die Länge ziehen.

14:05 Uhr | BND-Agent soll Geheiminformationen zur Ukraine verraten haben

Der vergangene Woche enttarnte mutmaßliche BND-Doppelagent könnte laut Medienberichten geheime Informationen zur Lage in der Ukraine an Russland verraten haben. Das berichteten NDR und WDR am Montag. Weiter hieß es unter Berufung auf Informationen aus Sicherheitskreisen, dass der Beamte möglicherweise erpresst worden sei. Der Generalbundesanwalt oder der Auslandsgeheimdienst BND wollten sich dem Bericht zufolge nicht dazu äußern. Beide verwiesen lediglich auf ihre Pressemitteilungen vom vergangenen Donnerstag.



Der BND-Mitarbeiter war vom Bundesnachrichtendienst selbst enttarnt und nach Angaben der Behörden am Mittwoch vergangener Woche auf Anweisung der Bundesanwaltschaft festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, Staatsgeheimnisse an einen russischen Geheimdienst weitergegeben zu haben.

10:33 Uhr | Ukraine will Russlands UN-Ausschluss beantragen

Die Ukraine will beantragen, dass Russland als ständiges Mitglied aus dem UN-Sicherheitsrat entfernt wird. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte am späten Sonntagabend im ukrainischen Fernsehen: "Morgen werden wir offiziell unseren Standpunkt darlegen". Seinen Worten zufolge hat Russland kein Recht, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu bleiben und überhaupt in den Vereinten Nationen zu sein. Laut Kuleba wird die Frage bereits in Diplomatenkreisen diskutiert.



Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen besteht aus 15 Mitgliedern. Seine Aufgabe ist es, weltweite Krisen zu bewältigen, etwa durch die Verhängung von Sanktionen, die Genehmigung von Militäraktionen und die Genehmigung von Änderungen der UN-Charta. Zu den fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht gehören neben Russland die USA, Großbritannien, Frankreich und China.

08:50 Uhr | Moskau: Soldaten auf russischem Flugplatz durch Drohnen-Trümmer getötet

Auf dem russischen Militärstützpunkt Engels in der Region Saratow sind nach Angaben der Regierung in Moskau drei Soldaten durch herabfallende Trümmer einer ukrainischen Drohne getötet worden. Das hat mehreren Nachrichtenagenturen zufolge das Verteidigungsministerium mitgeteilt. Die Soldaten des technischen Personals hätten sich zum Zeitpunkt des Abschusses auf dem Flugplatz befunden. Ausrüstung der Luftwaffe sei nicht beschädigt worden.

05:15 Uhr | Mehrheit der Deutschen rechnet nicht mit Ende des Ukraine-Kriegs 2023

Eine große Mehrheit der Deutschen glaubt nicht an ein Ende des Ukraine-Kriegs im kommenden Jahr. Nach einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen-Presse-Agentur sind 57 Prozent der Meinung, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mindestens bis Ende 2023 dauern wird. Nur 27 Prozent erwarten, dass er im Laufe des Jahres endet. 19 Prozent machen keine Angaben. Eine große Mehrheit von 55 Prozent ist dafür, dass die Ukraine sofort mit Russland über eine Beendigung des Krieges verhandelt. Nur 27 Prozent der Befragten sagen, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für Friedensgespräche.

02:54 Uhr | Russland setzt Beschuss ukrainischer Städte an Feiertagen fort