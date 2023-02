Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

13:02 Uhr | Kretschmer hält Visa-Einschränkungen für Russen für falsch

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält die Aufhebung der Visa-Erleichterungen für Russen in der EU für falsch. Es sei ein großer Fehler, denjenigen Menschen aus Russland, die nicht zum Wehrdienst oder in den Krieg wollten, den Weg in die Europäische Union abzuschneiden, sagte der CDU-Politiker in einem Gespräch mit Radio Lausitz.

Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen hält die Visa-Einschränkungen für Russen für einen Fehler. Bildrechte: dpa Es gebe viele Menschen, die in Deutschland einen Beruf erlernen oder studieren wollten. Dass ihnen das erschwert werde, sähen aus Russland geflüchtete Menschen als großen Fehler an. Die EU hatte voriges Jahr ein Visaerleichterungsabkommen mit Russland ausgesetzt. Das war eine weitere Strafmaßnahme der EU als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

11:49 Uhr | Gefangenenaustausch zwischen Kriegsparteien

Russland und die Ukraine haben mehr als 170 Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, im Laufe eines schwierigen Verhandlungsprozesses seien 63 russische Soldaten zurückgeholt worden. Die Ukraine bestätigte die Rückkehr von 116 Gefangenen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums war unter den russischen Freigelassenen auch eine Person einer "sensiblen Kategorie".

Deren Freilassung hätten die Vereinigten Arabischen Emirate vermittelt. Ob es sich dabei um hochrangige Offiziere, Söldner oder Spione handelt, präzisierte das Ministerium nicht.

11:41 Uhr | USA überweisen 5,4 Mio. von russischem Oligarchen an Ukraine

Die USA haben erstmals beschlagnahmtes Geld eines russischen Oligarchen an die Ukraine überwiesen. Das sagte US-Justizminister Merrick Garland dem Sender CNN. Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich um 5,4 Millionen Dollar aus dem Vermögen des Milliardärs Konstantin Malofejew. Er gilt als einer der wichtigsten Finanziers pro-russischer Separatisten in der Ostukraine. Seit dem Angriff auf die Ukraine haben die USA zahlreiche Sanktionen gegen russische Unternehmen und Bürger auf den Weg gebracht. Dabei wurden unter anderem Vermögenswerte in den USA eingefroren.

10:53 Uhr | Portugal will Leopard-Panzer an Ukraine senden