Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Krisenpolitik der Stadtverwaltung in Kiew kritisiert. Selenskyj sagte, die Hauptstadt habe nicht genügend Notunterkünfte bereitgestellt. Dies sei in anderen Städten besser gelaufen. Der Präsident kritisierte auch die Kiewer Schadensbehebung nach den russischen Angriffen auf die Energieversorgung in dieser Woche. Viele Bürger seien bis zu 30 Stunden ohne Strom gewesen - noch heute seien es hunderttausende. Er erwarte vom Büro des Bürgermeisters Qualitätsarbeit, sagte Selenskyj in Richtung des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko.