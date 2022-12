SWP-Expertin Major fordert noch mehr Waffen für die Ukraine. Bildrechte: Pressefoto SWP Berlin

Major forderte noch mehr Waffen für die Ukraine, um Russland zurückzudrängen, darunter Drohnen, Artillerie und Raketenartillerie mit größerer Reichweite sowie Kampfpanzer und Schützenpanzer. Die russische Armee wiederum hält die SWP-Expertin aktuell nicht für fähig, großangelegte Angriffe zu unternehmen. Für einen "Landsturm auf Kiew" sei Russland derzeit militärisch nicht in der Lage.



Auch für Friedensverhandlungen sieht Major wenig Chancen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte zu Weihnachten in der "taz" die "reflexhafte" Ablehnung der Diplomatie in Deutschland kritisiert und damit eine Debatte über mögliche Friedensgespräche mit Russland befördert.