Am frühen Sonntagmorgen haben sich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew heftige Explosionen ereignet. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Reuters meldet unter Berufung auf einen Augenzeugen Rauch über der Stadt. Zuvor seien in weiten Teilen der Ukraine, auch in der Region Kiew, Luftschutzsirenen zu hören gewesen. Auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, berichtete auf Telegram über mehrere Explosionen in zwei Stadtteilen. "Mehrere Explosionen in den Stadtbezirken Darnyzky und Dniprowsky", teilte Klitschko mit. "Die Rettungsdienste sind dabei zu löschen."