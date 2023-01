Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann: Scholz soll "über seinen Schatten springen" und Panzerlieferungen genehmigen

Polen fordert seine Verbündeten auf, der Ukraine 14 zugesagte Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen.

Weitere Nachrichten zum Ukraine-Krieg.

09:15 Uhr | Nato verlegt Awacs-Aufklärungsflugzeuge nach Rumänien

Die Nato will angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mehrere ihrer normalerweise in Deutschland stationierten Awacs-Aufklärungsflugzeuge nach Rumänien verlegen. Nach Angaben der Nato-Kommandobehörde sollen die Maschinen "die verstärkte Präsenz des Bündnisses in der Region unterstützen und russische Militäraktivitäten überwachen". Die Awacs sollen am kommenden Dienstag auf dem Luftwaffenstützpunkt Otopeni nahe der rumänischen Hauptstadt Bukarest ankommen und dann mehrere Wochen dort bleiben. Zusammen mit den Flugzeugen werden rund 180 Soldatinnen und Soldaten auf den Luftwaffenstützpunkt Otopeni entsendet. Der Flughafen liegt nur etwa 200 Kilometer entfernt von der östlichen Grenze Rumäniens zur Ukraine.

Die Awacs basieren auf Flugzeugen vom Typ Boeing 707 und sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, andere Luftfahrzeuge in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die Informationen können die Flieger an alle anderen im Luftraum weitergeben, die technisch entsprechend ausgerüstet sind.

09:08 Uhr | Schmid gegen Alleingänge bei Panzerlieferungen