In Litauen sind knapp 100 Bundeswehr-Soldaten zur Stärkung der Nato-Ostflanke eingetroffen. Die Bundeswehr teilte am Sonntagabend mit, die Angehörigen der Panzergrenadierbrigade 41 seien zusammen mit Material per Fähre aus Kiel eingetroffen. In Litauen sollen sie einen sogenannten Gefechtsstand aufbauen. Der Plan ist, dass dort gemeinsam mit litauischen Kräften Ausbildungseinsätze und Übungen abgehalten werden. Außerdem würden so Voraussetzungen geschaffen, dass bei einer Verschärfung der Bedrohungslage Truppenteile unverzüglich nach Litauen verlegt werden könnten. Die Nato hatte wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen, die Ostflanke zu stärken. Derzeit sind rund 1.500 Bundeswehr-Soldaten in Litauen stationiert.