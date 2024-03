Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Abend die ostdeutsche Literatur als Bereicherung für Deutschland gewürdigt. In seiner Rede in der alten Handelsbörse lobte er die Stärke einer neuen ostdeutschen Schriftstellergeneration. Er meinte man sei weiter als vor fünf Jahren, als es hieß man müsse den Ostdeutschen mehr zuhören:

Die Steinmeiers Rede in der Alten Handelsbörse wurde, wie auch schon die Eröffnungsrede von Bundeskanzler Scholz am Mittoch, von Aktivist*innen gestört. Sieben Personen forderten unter anderem einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. Steinmeier entgegnete in Richtung des restlichen Publikums: "Wir leben in einer Demokratie, wir sind in der Lage, das auszuhalten."