Streaming-Highlight Der Anwalt der Stars: Spannende Doku über Christian Schertz

15. Mai 2024, 04:00 Uhr

Christian Schertz ist einer der bekanntesten Medienanwälte Deutschlands. Seine Kanzlei "Schertz Bergmann" in Berlin vertritt Prominente wie Jan Böhmermann, Thomas Gottschalk und Herbert Grönemeyer. Der Star-Anwalt steht häufig mitten in politischen und medialen Skandalen und nicht selten selbst in der Kritik – etwa weil seine Kanzlei Rammstein-Sänger Till Lindemann vertreten hat. Die neue Doku "Christian Schertz und die Medien" in der ARD Mediathek widmet sich dem Anwalt, zeigt Fälle, die Aufsehen erregt haben und spricht mit Gegnern und Weggefährten.