Russland hat offenbar damit begonnen, zusätzlich Gas an Ungarn zu liefern. Das ungarische Außenministerium erklärte, es fließe nun mehr Gas als vertraglich vereinbart. Bis Ende August kämen nun zusätzlich 2,6 Millionen Kubikmeter pro Tag durch die TurkStream-Pipeline nach Ungarn. Über die weiteren Lieferungen im September werde noch verhandelt. Es sei die Pflicht der ungarischen Regierung, die sichere Versorgung des Landes mit Erdgas zu gewährleisten. Ungarns Außenminister Szijjarto war im Juli zu einem unangekündigten Besuch nach Moskau gereist, um über den Kauf von zusätzlichem Gas zu sprechen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat russischen Soldaten im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja und dessen Umgebung gedroht. "Jeder russische Soldat, der auf die Anlage schießt oder aus ihrer Deckung schießt, muss wissen, dass er ein besonderes Ziel für unsere Geheimagenten, für unsere Spezialkräfte, für unsere Armee wird", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache.



Russland benutze das Atomkraftwerk im Süden der Ukraine, um die Menschen in Angst zu versetzen sowie um die ukrainische Führung und die ganze Welt zu erpressen. Den Westen rief Selenskyj deshalb zu Sanktionen gegen Russlands Atomindustrie auf.



Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, für den Beschuss des größten Atomkraftwerks in Europa verantwortlich zu sein. Russland hat die weitläufige Anlage seit Monaten besetzt.