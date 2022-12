Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Videotelefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping seinen Willen zu einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit der beiden Länder bekundet. Putin sagte in einem Videotelefonat mit dem chinesischen Staatschef: "Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Russlands und Chinas stärken." Putin nannte Xi reinen "lieben Freund" und rühmte in einer achtminütigen Rede die Bemühungen Moskaus und Pekings, sich dem "beispiellosen Druck" aus dem Westen entgegen zu stellen.

Rettungskräfte arbeiten inmitten von Trümmern nach Drohnenangriffen auf Kiew. Bildrechte: dpa

Auch in dieser Nacht hat es in der Ukraine wieder russische Luftangriffe gegeben. Die russischen Streitkräfte hätten Angriffe mit 16 sogenannten Kamikaze-Drohnen vom Norden und Südosten aus gestartet, teilte das ukrainische Militär mit. Alle Drohnen seien aber von der Luftabwehr abgeschossen worden.



Auch in der Hauptstadt Kiew wurde am frühen Freitag wieder Luftalarm ausgelöst. Kurz nach 2 Uhr in der Nacht heulten die Sirenen und die Stadtverwaltung rief die Einwohner über den Kurznachrichtendienst Telegram auf, die Schutzräume aufzusuchen. In der umliegenden Region waren Explosionen und Flugabwehrfeuer zu hören. Fünf Drohnen wurden demnach über der Hauptstadt abgeschossen. Dabei seien ein Verwaltungsgebäude teilweise zerstört und die Fenster eines Wohnhauses beschädigt worden. Nach Angaben von Innenminister Denys Monastyrsky wurden bei dem Beschuss am Donnerstag drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt.