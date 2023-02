Mit "Wahlen" in besetzten ukrainischen Gebieten will Russland diese nach britischer Einschätzung als Bestandteil Russlands festigen. Dies gehöre zu andauernden Versuchen, die Gebiete zu "russifizieren", erklärte heute das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdienste. Die Führung in Moskau werde das "sich selbst bestätigende Argument" anführen, Neuwahlen rechtfertigten die Besatzung. Die Vorsitzende des russischen Föderationsrats, Valentina Matwijenko, habe kürzlich angekündigt, dass Vorbereitungen auf Abstimmungen liefen. Nach britischen Angaben sind diese für den 10. September geplant, so wie in russischen Regionen.