11:07 Uhr | Selenskyj-Berater tritt nach Einschätzung zu Dnipro-Raketeneinschlag zurück

Der ukrainische Präsidenten-Berater Olexij Arestowytsch tritt nach einer früheren Aussage, dass der Raketeneinschlag in Dnipro mit 41 Toten auf die ukrainische Luftabwehr zurückzuführen ist, zurück. "Ich möchte ein Beispiel zivilisierten Verhaltens zeigen", schrieb der 47-Jährige bei Facebook. Zugleich entschuldigte er sich für seine Äußerungen bei Opfern und Angehörigen.

Arestowytsch hatte in einer Internetlivesendung als eine mögliche Ursache für den Einschlag in einem Wohnhaus in der Großstadt Dnipro erklärt, möglicherweise sei die Kh-22 von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen worden. Nach seiner Äußerung wurde der ehemalige Offizier unter anderem der Arbeit für die russische Propaganda bezichtigt. Die ukrainische Luftwaffe wies zudem die Möglichkeit zurück, dass sie in der Lage sei, russische Überschallraketen des Typs Kh-22 abzufangen. Vorherige offizielle Veröffentlichungen, in denen dies behauptet wurde, seien nicht richtig gewesen.

09:58 Uhr | Selenskyj lobt britische Panzerlieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die angekündigten Lieferungen von Kampfpanzern aus Großbritannien gelobt. Er forderte, dass andere Länder der britischen Hilfszusage folgen sollten. "Ein neues Verteidigungshilfepaket wurde angekündigt - genau das, was benötigt wird: Kampfpanzer, andere gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Er erwarte Entscheidungen über weitere Waffenlieferungen vom Weltwirtschaftsforum in Davos und von der Konferenz der Ukraine-Kontaktgruppe der westlichen Verbündeten der Ukraine, die am Freitag im rheinland-pfälzischen Ramstein zusammentritt.

04:02 Uhr | Australian Open verbieten russische Flaggen

Bei den Australian Open sind ab sofort russische und belarussische Flaggen auch auf den Zuschauerrängen verboten. "Das Verbot gilt ab sofort", teilte Tennis Australia am Dienstag in einer Stellungnahme mit. Flaggen anderer Länder sind weiter erlaubt. Der Verband reagierte damit auf die Aufregung während und nach des Erstrundenmatches zwischen der siegreichen Ukrainerin Kateryna Baindl gegen die Russin Kamilla Rachimowa am Montag, als Fans eine russische Flagge präsentierten. Weil Bilder davon in den sozialen Medien vielfach geteilt und kritisch kommentiert wurden, gaben die Organisatoren ihre ursprüngliche Haltung bezüglich der Nationalflaggen für die Fans auf. Diese waren zunächst auf dem Gelände des Melbourne Parks erlaubt gewesen, so lange sie niemanden stören.

03:01 Uhr | Selenskyj fordert Hilfe für deportierte Ukrainer