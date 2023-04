Polen kann sich eine verstärkte Beteiligung auch an der nuklearen Abschreckung der Nato vorstellen, ohne dass Atomwaffen auf seinem Staatsgebiet stationiert werden. Das sagte der Sicherheitsberater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, Jacek Siewiera, in einem dpa-Interview. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vor wenigen Tagen angekündigt, Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen, das an Polen grenzt.