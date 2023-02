13:50 Uhr | Hilfskonvoi erreicht Region Saporischschja

Zwei internationale Hilfskonvois haben dringend benötigte Hilfsgüter in Orte an den Frontlinien in der Ukraine geliefert. Wie ein UN-Sprecher mitteilte, erreichten fünf Lkw die umkämpfte Region Saporischschja im Südosten des Landes. Sie hätten Medikamente, Werkzeug, Material zur Reparatur von Notunterkünften, Hygieneartikel und Solarlampen geliefert. Ein weiterer Konvoi habe Hilfsgüter nach Torezk in der Region Donezk gebracht. Trotz schwerer Kämpfe nahe der Stadt sollen dort noch rund 15.000 Bewohner ausharren.

13:32 Uhr | Norwegen will 54 Leopard-2-Panzer der neuen Generation kaufen

Norwegen will 54 Leopard-2-Panzer der neuen Generation aus Deutschland kaufen, um ältere Panzer des gleichen Modells zu ersetzen. Das kündigte die Regierung in Oslo an und erklärte, es gebe auch eine Option auf 18 zusätzliche Leopard 2. Der Auftrag an das deutsche Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann ist Teil eines 19,7 Milliarden Kronen (1,8 Milliarden Euro) schweren Verteidigungspakets, das bereits vom norwegischen Parlament verabschiedet wurde.



Die Bestellung der Leopard-Panzer vom Typ 2A7 ermöglicht es Norwegen, seine Panzerflotte von 36 Leoparden des Typs 2A4 zu ersetzen, von denen einige an die Ukraine abgegeben werden sollen.

12:01 Uhr | Bund erteilt Lieferfreigabe für Leopard-1-Panzer

Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittag in Berlin. Einzelheiten nannte er nicht. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" über die bevorstehende Freigabe berichtet. Demnach planen das Rüstungsunternehmen Rheinmetall und die "Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft", Dutzende Panzer vom älteren Typ Leopard 1 aufzubereiten. Diese könnten dann an die Ukraine weitergegeben werden.

Bisher hatte die Bundesregierung nur die Lieferung der moderneren Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine angekündigt.

11:09 Uhr | Luftalarm in Kiew

Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew ist von einem Luftalarm überschattet worden. Ob der Luftalarm Auswirkungen auf den Gipfel hatte, blieb zunächst unklar. Zum genauen Ablauf wurden aus Sicherheitsgründen keine Angaben gemacht. Mitgeteilt wurde lediglich, dass es unter anderem eine Arbeitssitzung und eine Pressekonferenz geben sollte. Der Luftalarm galt nach ukrainischen Angaben nicht nur für die Hauptstadt Kiew, sondern landesweit.

10:27 Uhr | Hofreiter rechnet nicht mit raschem EU-Beitritt der Ukraine