Ungarn blockiert weiter ein EU-Ölembargo gegen Russland. Ministerpräsident Viktor Orban schrieb in einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel, es sei "sehr unwahrscheinlich, dass vor dem Sondergipfel des Europäischen Rates am 30. und 31. Mai eine umfassende Lösung gefunden werden kann". Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen würden zu schweren Störungen in der ungarischen Energieversorgung führen und zu einem weiteren massiven Anstieg der Energiepreise. Zudem sei es kontraproduktiv, das sechste Sanktionspaket gegen Russland auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs zu diskutieren, solange es keinen Konsens gebe, so Orban.



In den Verhandlungen mit der EU-Kommission hatte Ungarn nach Angaben von EU-Beamten zuletzt eine Ausnahme von dem Ölembargo über das Jahr 2024 hinaus gefordert. Zudem verlangte die Regierung in Budapest EU-Hilfen für die Abkehr von russischem Öl in Höhe von 15 bis 18 Milliarden Euro.