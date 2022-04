Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, weil wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

18:36 Uhr | Bundeswehr-Flugzeug mit Verletzten aus der Ukraine erreicht Deutschland

Der Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr ist zur Versorgung von Schwerverletzten ausgestattet. Bildrechte: dpa Ein Bundeswehr-Flugzeug hat verletzte ukrainische Zivilisten nach Deutschland gebracht. Wie die Luftwaffe und der Sanitätsdienst mitteilten, landete die Maschine, die heute Morgen gestartet war, am Nachmittag wieder in Köln-Wahn. Das Spezialflugzeug mit einer Intensivstation an Bord habe zwölf Patienten aus Rzeszow in Südostpolen abgeholt, darunter Kinder. Einige Patienten seien von Angehörigen begleitet worden.



Es war der erste Flug dieser Art seit Beginn der russischen Invasion. In Deutschland werden bereits verwundete ukrainische Soldaten behandelt.

18:02 Uhr | Österreichs Kanzler spricht mit Putin: Krieg muss aufhören

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ein Ende des Krieges gefordert. "Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart", sagte Nehammer laut einer Mitteilung des Bundeskanzleramts in Wien. Er habe die Kriegsversbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und betont, dass all jene, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen seien. Über die Reaktion Putins war zunächst nichts bekannt.



Nehammer war der erste Regierungschef eines EU-Landes, der von Putin seit Russlands Einmarsch in die Ukraine vor gut sechs Wochen empfangen wurde. Nehammer nannte die Reise eine Pflicht, um nichts unversucht zu lassen. Die Reise war laut österreichischen Angaben mit den EU-Partnern abgesprochen. Am Samstag hatte Nehammer in Kiew den Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, getroffen.

17:39 Uhr | EU stockt Militärhilfen für Ukraine um halbe Milliarde Euro auf

Die Europäische Union will der der Regierung in Kiew angesichts der befürchteten russischen Offensive im Osten der Ukraine mehr Waffen liefern. Die EU-Außenminister stimmten am Montag in Luxemburg einer Aufstockung der gemeinsamen Militärhilfe um 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zu, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach dem Treffen mitteilte.

17:10 Uhr | Russland berichtet über Einnahme des Hafens von Mariupol

Versenktes Schiff im Hafen der ukrainischen Stadt Mariupol - aufgenommen am 9. April 2022. Bildrechte: dpa Der Hafen der seit Wochen umkämpften südostukrainischen Stadt Mariupol soll unter russischer Kontrolle sein. Streitkräfte der selbst ernannten Volksrepublik Donezk hätten die Kontrolle übernommen, schrieben die russischen Agenturen Ria und Interfax am Montag unter Berufung auf den Donezker Separatistenführer Denis Puschilin. Die Separatisten kämpfen mit Unterstützung der russischen Armee darum, Mariupol am Asowschen Meer vollständig einzunehmen.



Die strategisch wichtige Industrie- und Hafenstadt ist seit Beginn des Kriegs vor knapp sieben Wochen heftig umkämpft und inzwischen größtenteils zerstört. Noch immer halten sich zahlreiche Zivilisten in der einst 440.000 Einwohner großen Stadt auf. Laut Internationalem Roten Kreuz ist die humanitäre Lage vor Ort katastrophal. Es fehlt an Strom, Wasser, Nahrung und Medikamenten. Mehrere Versuche Menschen durch sogenannte humanitäre Korridore in Sicherheit zu bringen, scheiterten, da vereinbarte Waffenruhen gebrochen wurden.

15:21 Uhr | Medienbericht: Verfassungsschutz warnt Politiker vor russischer Einflussnahme

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt Bundestagsabgeordnete und Ministerien vor russischen Hackerangriffen und Desinformationskampagnen. Politische Entscheidungsträger in Deutschland, ihre Mitarbeiter oder Beschäftigte der Verwaltung könnten "direkt oder indirekt" zu Zielen der pro-russischen Aktionen werden. Das geht aus einem BfV-Schreiben hervor, aus denen die Zeitungen der Funke Mediengruppe in ihrer Dienstagsausgabe zitieren.



Das BfV sieht zudem die Gefahr, dass russische Stellen die Stimmung hierzulande anheizen. Die russische Botschaft überhöhe offenbar bewusst das Ausmaß von Angriffen oder Mobbing gegen russische Staatsangehörige. "Dieses Agieren kann dazu beitragen, die ohnehin emotional aufgeladene gesellschaftliche Situation, insbesondere innerhalb der russischen und ukrainischen Communitys in Deutschland, zusätzlich anzuheizen".

14:10 Uhr | Rheinmetall: Könnten 50 Leopard-Panzer liefern

Eingelagerte Leopard-1-Panzer in der Ausführung der dänischen Armee. Zwischen 1964 und 1984 wurden mehrere tausend Leopard 1 gebaut. Bildrechte: dpa Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall bietet an, Leopard-Panzer in die Ukraine zu liefern. Vorstandschef Armin Papperger sagte dem "Handelsblatt", der erste Panzer vom Typ Leopard-1 könnte in sechs Wochen geliefert werden – sofern die Bundesregierung grünes Licht gebe. Insgesamt könnten bis zu 50 Panzer aus Altbeständen anderer Armeen bereitgestellt werden.

13:26 Uhr | Finnische Regierungsschefin wirbt für Nato-Beitritt