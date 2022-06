Großbritannien will der Ukraine weitere Militärhilfe im Wert von einer Milliarde Pfund (1,15 Milliarden Euro) zukommen lassen. Darunter seien Luftabwehr-Systeme, unbemannte Flugkörper und elektronische Ausrüstung. Der Wert der britischen Militärhilfe für die Ukraine steigt damit in diesem Jahr auf 3,8 Milliarden Pfund (4,4 Milliarden Euro).

Der russische Präsident Wladimir Putin hat behauptet, die Kampfhandlungen in der Ukraine verliefen wie vom Kreml geplant. Die Arbeit sei "ruhig, rhythmisch, die Truppen bewegen sich und erreichen die Linien, die ihnen als Etappenziele vorgegeben wurden", sagte Putin in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat. Er wiederholte die bisherige Darstellung, die "Spezialoperation" diene dazu, den Donbass "zu befreien", die dortigen Einwohner "zu schützen" und "Bedingungen zu schaffen, die die Sicherheit Russlands garantieren würden". Die Nato habe die Ukraine in einen "antirussischen Brückenkopf" verwandeln wollen, bekräftigte Putin frühere Rechtfertigungen des Angriffs.



Putin wollte sich nicht dazu äußern, wie lange die Kampfhandlungen noch andauern könnten. "Es wäre falsch, irgendwelche Fristen zu setzen", sagte er. Intensivere Kampfhandlungen würden höhere Verluste bedeuten und "wir müssen vor allem daran denken, wie wir das Leben unserer Jungs erhalten können". Die russischen Soldaten bezeichnete Putin als "Helden". Über sie müssten Lieder und Gedichte geschrieben werden und sie sollten Denkmäler bekommen, sagte er.