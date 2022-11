Der Gasimporteur Uniper benötigt weitere Milliarden vom Staat. Der Konzern teilte mit, die schon zugesagten acht Milliarden Euro reichten für die Rettung nicht. Daher würden neue Aktien im Wert von bis zu 25 Milliarden Euro ausgegeben, die nur der Bund erwerben dürfe. Das Geld solle genutzt werden, um weitere Verluste in diesem und in den beiden kommenden Jahren auszugleichen. Uniper war durch die ausbleibenden russischen Gasimporte in Not geraten. In den ersten neun Monaten machte der Konzern 40 Milliarden Euro Verlust. Der Bund will das Unternehmen verstaatlichen, die EU muss noch zustimmen.