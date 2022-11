Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

12:03 Uhr | Luftalarm in der ganzen Ukraine

In der gesamten Ukraine außer auf der russisch besetzen Krim ist Luftalarm gegeben worden. Zuvor hatten Behörden gewarnt, dass eine weitere Welle an russischen Raketen- und Drohnenangriffen vorbereitet werde.

11:35 Uhr | Bundestag berät über "Holodomor"

Der Bundestag berät morgen Abend über einen Antrag der Koalitionsfraktionen und der CDU/CSU-Fraktion, den "Holodomor" als "Völkermord" einzustufen. Mit dem Begriff wird die Hungersnot in der Ukraine in den 1930er-Jahren bezeichnet, damals Teil der Sowjetunion. Deren Diktator Josef Stalin (1878-1953) ordnete eine Agrar-Kollektivierung und Getreideabgaben an, was mehrere Millionen Menschen das Leben kostete. Die Ukraine bewertet das als bewusst herbeigeführt und als Völkermord. Der Vatikan und einige Staaten haben sich der Deutung angeschlossen.

11:31 Uhr | Steinmeier ruft zu Hilfe für die Ukraine auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu mehr Hilfe für die Ukraine aufgerufen. Steinmeier sagte bei einem Besuch des DRK-Logistikzentrums in Berlin, Millionen Ukrainer stünden vor einem Winter in Not, Dunkelheit und Kälte. Er forderte deutsche Kommunen zu Partnerschaften mit ukrainischen auf und zudem zu Geldspenden, womit Hilfsorganisationen Generatoren und Heizgeräte kaufen könnten. Das Deutsche Rote Kreuz hatte gestern seine Winterhilfe für die Ukraine gestartet.

09:18 Uhr | Naftogaz bittet USAID um Erdgas

Das ukrainische Energieunternehmen Naftogaz bittet jetzt die US-Entwicklungsbehörde USAID um Hilfe bei der Beschaffung zusätzlicher Erdgasmengen für den Winter. Dies sei sei "der Schlüssel um diese Heizperiode zu überstehen", schrieb Konzernchef Olexij Tschernyschow auf seiner Facebook-Seite nach einem Treffen mit USAID. Auch über notwendige Hilfsgüter habe man gesprochen, woran die USAID arbeite, über Methanol, Gaskompressoren, Dieselgeneratoren und Ausrüstung für die Gasproduktion. Die US-Behörde plante im Oktober mit rund 55 Millionen US-Dollar dafür.

08:40 Uhr | Cherson unter Dauerbeschuss

Der Beschuss von Cherson lässt nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums nicht nach. Am Sonntag sei die Rekordzahl von 54 russischen Angriffen auf die südukrainische Stadt erreicht worden, hieß es aus London. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in seiner Videobotschaft gestern Abend von 258 Angriffen auf Cherson und die Umgebung in der vergangenen Woche gesprochen.

0815: Uhr | Außenminister: Winter als Kriegswaffe

Bei der Gruppenreise von sieben Außenministern der baltischen und nordischen Staaten nach Kiew gestern haben sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin brutale Kriegsführung gegen Zivilisten vorgeworfen. Die Delegation aus Lettland, Estland, Litauen, Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland verurteilte Angriffe auf Strom-, Wärme- und Wasserversorgung. Norwegens Außenministerin Anniken Huitfeldt sagte, in der ukrainischen Hauptstadt sei die Lage verzweifelt: "Viele hier stehen vor einer bitteren Entscheidung: Fliehen oder Erfrieren." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach vor dem Treffen heute in Bukarest vom Winter als Kriegswaffe.

08:00 Uhr | Beratungen über Hilfe für die Ukraine