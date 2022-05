Nach dem Exportstopp für Weizen schränkt Indien auch seine Zuckerausfuhren ein. Das kann weitreichende Folgen für den Weltmarkt haben. Denn Indien exportiert nach Brasilien am meisten Zucker weltweit. Hintergrund für die Exportbeschränkung ist nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi, dass "die einheimische Verfügbarkeit und Preisstabilität" gewährleistet werden soll. Der Zuckerpreis stieg zuletzt stark an. So verteuerte sich der Rohstoff an der Börse Stuttgart in den vergangenen drei Monaten um 11 Prozent. Das führt dazu, dass Produzenten in Indien international höhere Preise erzielen können als auf dem heimischen Markt.