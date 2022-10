Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Gesetze zur Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk unterzeichnet. Das teilte der Kreml in Moskau mit. Zuvor hatten die Staatsduma und der Föderationsrat den Gesetzen zur Integration der Regionen in russisches Staatsgebiet zugestimmt. Russland kontrolliert aktuell nur Teile der annektierten Gebiete, sie stehen aber nun offiziell unter dem Schutz der Atommacht. Der Westen erkennt die Annexion der ukrainischen Gebiete nicht an. Er hält sie für völkerrechtswidrig. Am Montag soll sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Thema beschäftigen.