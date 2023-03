Bundeskanzler Olaf Scholz geht von einem längeren Krieg in der Ukraine aus. Der SPD-Politiker sagte bei einem Bürgergespräch in seinem Bundestagswahlkreis in Potsdam: "Wir müssen uns darauf einrichten, dass wir lange die Unterstützung gewährleisten müssen." Erst wenn Russland einsehe, dass es sich nicht einfach große Teile des ukrainischen Territoriums einverleiben könne, werde es möglich, zu einer "Auflösung der Kriegssituation" zu kommen. "Aber dieser Schritt ist noch nicht im Kopf des russischen Präsidenten." Das Bürgergespräch fand bereits am Samstagabend in Potsdam statt.