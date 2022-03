Russischer Angriff auf Ukraine Ticker: USA zweifeln an Abzug russischer Truppen

Hauptinhalt

Die USA zweifeln an Russlands Ankündigung, Truppen abzuziehen. Russland will seine militärischen Aktivitäten nach eigenen Angaben im Raum Kiew verringern. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Rede in Kopenhagen die Verschärfung europäischer Sanktionen verlangt. Das Treffen zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern in Istanbul ist nach ukrainischen Angaben beendet. Die aktuellen Ereignisse zum Krieg in der Ukraine im Ticker.