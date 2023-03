Menschenrechtler schlagen Alarm wegen der "verheerenden" Auswirkungen des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf dort lebende Heimkinder. Viele hätten wochenlang in Kellern ohne Strom und fließend Wasser gehaust, heißt es in einem von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlichen Bericht. Zudem seien tausende Kinder in Russland oder in von Russland besetzten Gebiete. Demnach gab es vor 2022 in diesen etwa 100 Kinderheime mit mehr als 32.000 Kindern.