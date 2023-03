11:49 Uhr | Dänen richten Ukraine-Fonds ein

Dänemark richtet zur Unterstützung der Ukraine einen Fonds ein. Die Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und eine Mehrheit im dänischen Parlament haben sich darauf geeinigt, den Fonds mit rund sieben Milliarden Kronen (rund 940 Millionen Euro) aufzubauen. Wie das dänische Finanzministerium in Kopenhagen mitteilte, soll damit die militärische und humanitäre Hilfe wie auch Unterstützung dänischer Unternehmen beim Wiederaufbau der Ukraine finanziert werden.

11:30 Uhr | Neue Beratungen über Waffenlieferungen

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow werden heute auch neue Gespräche im sogenannten Ramstein-Format über Waffenlieferungen an sein Land geführt. Zuletzt hatten in diesem Rahmen westliche Staaten die Lieferung von Kampfpanzern in Aussicht gestellt.

10:25 Uhr | Türkei angeblich für finnischen Nato-Beitritt

Die Türkei will angeblich für Finnlands Nato-Beitritt stimmen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Berufung auf "zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen in der Türkei". Demnach soll dies unabhängig von dem Antrag auch von Schweden geschehen. Die Türkei hat nach wie vor Einwände gegen Schweden, weil das Land angeblich kurdische "Terroristen" duldet.

09:14 Uhr | Steinmeier zu Besuch in Estland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute zu einem Besuch in Estland eingetroffen. Auf der Luftwaffenbasis Ämari will er sich über den Einsatz der deutschen Luftwaffe zum Schutz des Luftraums über der baltischen Ostsee informieren. Am 6. März haben die deutsche und die britische Luftwaffe das sogenannte Baltic Air Policing übernommen. Sie fliegen gemeinsam Einsätze in sogenannten Alarmrotten, wenn sich unbekannte Flugzeuge ohne Transponder-Signal oder Funk-Kontakt dem Luftraum der Nato-Länder Estland, Litauen und Lettland nähern.

Die deutsche Luftwaffe ist an dem Einsatz aber schon länger beteiligt. Nach ihren Angaben stiegen deutsche "Eurofighter" seit August vergangenen Jahres zu ingesamt 27 solcher Alarmstarts auf und identifizierten dabei russische Militärmaschinen über der Ostsee. Zwei "Eurofighter" der Luftwaffe - der vordere mit dem Symbol der Ostsee-Luftraumüberwachung Bildrechte: IMAGO/Björn Trotzki

09:05 Uhr | Raketen-Abschüsse nahe Belgorod

Die russische Flugabwehr hat nach Behördenangaben im Grenzgebiet zur Ukraine über der Stadt Belgorod drei Raketen abgeschossen. Ein Trümmerteil und Bruchstücke seien in bewohntem Gebiet abgestürzt, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow in der Nacht mit. Ein Mädchen sei durch zerbrochenes Glas leicht verletzt worden. Auch Schäden an Häusern habe es gegeben. Zur möglichen Herkunft der Raketen äußerte sich Gladkow zunächst nicht.

08:47 Uhr | Russland fordert Ende "feindlicher Flüge"