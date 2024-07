Humor sei "das Drahtseil über dem Abgrund der Verzweiflung", sagt Holger Böhme. Der vielfach ausgezeichnete Bühnen- und Hörspielautor versteckt in "Haus mit Gästen" gekonnt bittere Wahrheiten im bunten Gewand einer Seifenoper. Wie offen und vorurteilsfrei sind wir wirklich? Was können wir tun, angesichts der Ungerechtigkeit der Welt? Und ist unsere Hilfe wirklich immer selbstlos? Einfache Antworten gibt es auch in diesem Hörspiel nicht. Stattdessen nuancenreiche Charaktere und überraschende Wendungen, die uns auch mal einen Perspektivwechsel erlauben. So klingt "Haus mit Gästen", selbst wenn der letzte Ton der Abspannmusik verklungen ist, noch lange nach.