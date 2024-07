Bildrechte: picture alliance/dpa/TNS via ZUMA Press Wire/Shanna Madison/MDR

Streaming-Highlights Von Taylor Swift bis Elon Musk: Fünf spannende Podcasts über Promis

26. Juli 2024, 04:00 Uhr

Jeden Tag entstehen in der ARD Stunden von Podcasts, Hörspielen und Dokus. Da in der ARD Audiothek eine Auswahl zu treffen, ist gar nicht so leicht. Darum stellen wir alle zwei Wochen Highlights zum Streaming vor. In unseren Tipps dreht sich diesmal alles um Podcasts, die in das Leben von Promis eintauchen und einen Blick hinter die Kulissen werfen: von Mega-Popstar Taylor Swift, Tech-Milliardär Elon Musk, Streetart-Künstler Banksy, Radprofi Jan Ullrich bis zur Band Rammstein.