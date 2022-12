Auslandsvertretungen der Ukraine sind nach Angaben der Regierung bereits in zwölf Ländern Ziel von verdächtigen Postsendungen geworden. Das teilte das ukrainische Außenministerium in Kiew mit. Demnach gab es insgesamt 21 Vorfälle in Botschaften oder Konsulaten. So waren vergangene Woche Päckchen mit blutigen Tieraugen bei mehreren ukrainischen Auslandsvertretungen eingegangen. In Spanien habe die Polizei zudem drei verdächtige Umschläge bereits bei der Post beschlagnahmt. Vermutet wird ein Zusammenhang mit russischen Angriffskrieg.