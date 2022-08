Die von Deutschland gelieferten Mehrfachraketenwerfer Mars II sind nach Angaben aus Kiew in der Ukraine angekommen. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow teilte via Twitter mit, er bedanke sich "bei Deutschland und persönlich bei meiner Kollegin, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, für die Systeme". Lambrecht hatte bereits in der vergangenen Woche die Lieferung der drei Raketenwerfer angekündigt.