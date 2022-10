In den USA ist ein Russe mit einer Firma in Hamburg wegen der Umgehung von Russland-Sanktionen angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft ihm und vier weiteren Männern vor, Halbleiter und Mikroprozessoren aus den USA beschafft zu haben, um sie in Russland etwa für den Bau von Kampfflugzeugen, Raketen-Systemen und Satelliten einzusetzen. Das US-Finanzministerium verhängte Strafmaßnahmen. Vermögenswerte in den USA werden eingefroren und Geschäfte mit ihm für US-Bürger untersagt.