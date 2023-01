Russland treibt offenbar seine Pläne voran, an Schulen wieder eine militärische Grundausbildung einzuführen. Nach Informationen des britischen Verteidigungsministeriums soll es ab September an weiterführenden Schulen ein Training mit Sturmgewehren und Handgranaten geben. Auch an Universitäten sei eine ähnliche Ausbildung geplant. London sieht Parallelen zum "Wehrunterricht" in Sowjetzeiten und eine zunehmende militarisierte Atmosphäre in Russland angesichts des Krieges gegen die Ukraine.

Der argentinische Präsident Alberto Fernández hat beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Südamerika möglichen Waffenlieferungen Argentiniens an die Ukraine eine Absage erteilt. Fernández sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Buenos Aires: "Argentinien und Lateinamerika denken nicht daran, Waffen an die Ukraine oder irgendein anderes Land in einem Konflikt zu schicken." Er könne aber versichern, dass er - wie auch Scholz - sich am meisten wünsche, dass der Frieden so bald wie möglich wiederhergestellt werde.