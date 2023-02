Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe endet ergebnislos

Pistorius: Bislang kaum Leopard-2-Panzer bereitgestellt

Niederlande fangen russische Militärflugzeuge ab

18:30 Uhr | Söldner-Chef Prigoschin rechnet mit langen Kämpfen um Bachmut

Die Kämpfe um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine sind nach Angaben der russischen Söldnertruppe Wagner noch lange nicht vorbei. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte, es gebe heftigen Widerstand in Bachmut. In absehbarer Zeit werde es keine Siegesfeiern geben. Die Ukraine mobilisiere weitere Kräfte. Jeden Tag würden sich zwischen 300 und 500 neue ukrainische Kämpfer der Stadt nähern. Der Artilleriebeschuss werde mit jedem Tag intensiver. Bei den heftigen Kämpfen um Bachmut haben beide Seiten schwere Verluste erlitten. Die in der Bergbauregion gelegene Stadt hat sich zu einem wichtigen politischen und symbolischen Ziel entwickelt. Moskau verfolgt das Ziel, die Region Donezk komplett unter Kontrolle zu bringen. Seit mehreren Monaten versuchen die russischen Streitkräfte und Wagner-Söldner, Bachmut zu erobern.

17:35 Uhr | Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe endet ohne größere Zusagen

Das Brüsseler Treffen von mehr als 50 Verbündeten der Ukraine ist ohne nennenswerte Zusagen zu Ende gegangen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zählte nach den Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe lediglich eine Reihe bereits angekündigter Waffenlieferungen auf. Darunter waren auch die Kampfpanzer, die Deutschland und zehn weitere Länder Kiew zugesagt haben. Kampfjets gehörten nicht dazu. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow forderte bei den Beratungen im Nato-Hauptquartier eine rasche Lieferung moderner Kampfpanzer und mehr Munition.

16:55 Uhr | Schweigeminute in Großbritannien zum Jahrestag von Ukraine-Krieg

Großbritannien will mit einer nationalen Schweigeminute zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar den Menschen in dem Land gedenken. Die Regierung erklärte, damit solle der Mut und die Widerstandsfähigkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer gewürdigt werden. Das Vereinigte Königreich ist einer der stärksten Unterstützer der Ukraine. Zuletzt sagte Premier Rishi Sunak die Lieferung von Kampfpanzern zu. Etwa 115.000 ukrainische Flüchtlinge sind in Großbritannien untergekommen.

15:35 Uhr | EU setzt Russland auf Liste für Steueroasen

Die EU-Staaten haben Russland auf ihre Liste für Steueroasen gesetzt. Als Grund nannten sie, dass der Dialog mit Russland in Steuerfragen nach der Aggression gegen die Ukraine zum Erliegen gekommen sei. Außerdem landeten Costa Rica, die Britischen Jungferninseln sowie die Marshallinseln auf der Schwarzen Liste. Gestrichen wurden Nordmazedonien, Barbados, Jamaika und Uruguay, die laut den EU-Ländern ihre Verpflichtungen erfolgreich erfüllten.

Die Liste für Steueroasen wird kritisiert, da sie keine deutlichen Konsequenzen für die betroffenen Staaten vorsieht. EU-Mitgliedsländer sind dazu aufgerufen, sich in Bezug auf die gelisteten Länder zu schützen und etwa den Überweisungsverkehr stärker zu überwachen. Zudem wird die Nutzung bestimmter EU-Fonds für diese Länder eingeschränkt. Auf der Liste stehen insgesamt 16 Staaten, denen die EU vorwirft, Steuerflucht zu fördern oder nicht mit der EU zusammenzuarbeiten.

Update 13:28 Uhr | Norwegen will Ukraine acht Leopard-2-Panzer liefern

Die norwegische Regierung hat angekündigt der Ukraine acht Leopard-2-Panzer liefern. Dazu kämen Ersatzteile, Munition sowie bis zu vier gepanzerte Fahrzeuge, teilte das norwegische Verteidigungsministerium mit. Wann die Panzer geliefert werden sollen, blieb zunächst offen. Verteidigungsminister Björn Arild Gram, der sich bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel aufhielt, sagte norwegischen Journalisten, der Zeitpunkt der Lieferung werde bald bekannt gegeben.

12:20 Uhr | Niederlande schließen Kampfjet-Lieferungen nicht aus